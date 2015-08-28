Ильичевский морской порт за полгода увеличил чистую прибыль почти в 16 раз

Один из крупнейших морских портов Украины - Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) в январе-июне 2015 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 15,9 раза – до 350,06 миллиона гривень с 22,07 миллиона гривень.

Такие данные содержатся в сводном отчете подчиненных Министерству инфраструктуры Украины предприятий за первое полугодие 2015 года, опубликованном на сайте министерства.

Согласно отчету, чистый доход порта за указанный период увеличился в 2,6 раза - до 829,33 миллиона гривень с 318,74 миллиона гривень годом ранее, себестоимость предоставленных услуг увеличилась на 42% - до 430,55 миллиона гривень.

Бюджетные отчисления порта в первом полугодии сократились на 9,6% - до 95,24 миллиона гривень.

Численность персонала Ильичевского порта в январе-июне текущего года увеличилась на 2,7% - до 3 689 человек с 3 591 человек годом ранее.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Ильичевского морского торгового порта на 2015 год с прогнозируемой чистой прибылью в размере 487,7 миллиона гривень, что в 4,2 раза больше, чем в 2014 году.

Ильичевский морской порт в 2014 году увеличил перевалку грузов на 7% - до 17,6 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Ильичевский морской торговый порт" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тысяч тонн.

По итогам 2014 год порт сообщил о получении прибыли в размере около 117 миллионов гривень.