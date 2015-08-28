РФ разрывает с Украиной соглашение о прямом сообщении через аннексированный Крым
21:53, 28 августа 2015Транспорт/Связь
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Россия разрывает соглашение с Украиной о прямом железнодорожном и паромном сообщении через порты "Кавказ" и "Крым".
REUTERS
Об этом идет речь в документе российского правительства, передают РИА Новости. Речь идет о соглашении от 12 ноября 2004 года.
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"Минтрансу России уведомить Украинскую сторону о принятом в соответствии с настоящим распоряжением решении", - говорится в распоряжении правительства РФ.
Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2014 года "Укрзализныця" полностью прекратила железнодорожное сообщение с Крымом. Для безопасности пассажиров с 27 декабря маршрут следование поездов в крымском направлении ограничивается станциям Новоалексеевка и Херсон.
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