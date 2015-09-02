В "Укрзализныце" объяснили грязное белье в поездах нестабильностью экономики

В "Укрзализныце" объяснили, что грязное постельное белье выдают пассажирам из-за "нестабильной экономической ситуации" в стране.

Об этом сказано на сайте компании в ответе на вопрос корреспондента ВВС Украина.

В вопросе речь шла о том, почему белье, которое стоит пассажиру купейного вагона 18 грн, иногда выдают грязным и с жирными пятнами.

"Отмечаем, что в связи с нестабильной экономической ситуацией в 2014 году Львовская железная дорога недополучила запланированных поставок постельного белья", - сказано в ответе компании.

"На сегодняшний день есть незначительные поступления новых комплектов постельного белья, что дает возможность частично заменить определенное количество комплектов с истекшим сроком действия. Приносим Вам свои извинения и надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится. Спасибо за понимание", - говорится в ответе.

В "Укрзализныце" также пообещали, что предупредят работников, ответственных за качество подготовки постельного белья, о "недопустимости случаев, указанных в обращении".