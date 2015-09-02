Продажи новых легковых авто в Украине рухнули на 63%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизились на 63% - до 26,011 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, в августе продажи новых легковых автомобилей по сравнению с августом прошлого года сократились на 46% - до 3,464 тыс. единиц, а относительно июля - на 35%.

Наиболее популярным брендом августа стала Toyota с показателем 517 проданных автомобилей, что относительно августа прошлого года меньше на 41%.

Вторую позицию на рынке заняла французская марка Renault с проданными 316 автомобилями. При этом по сравнению с прошлогодним результатом спрос на Renault упал на 31%.

Третье место заняли автомобили Запорожского автомобильного завода. Продажи ЗАЗ в августе по сравнению с августом 2014 года сократились на 53% - до 218 авто.

На четвертом месте автомобили Nissan, продажи которых сократились на 27% - до 192 штук.

Замыкает ТОП-5 августа KIA с результатом 181 проданный автомобиль, что на 21% превышает показатель продаж в августе прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле текущего года упали почти в 3 раза - до 22,547 тыс. штук. При этом в июле продажи новых легковых автомобилей сократились на 21% - до 5,344 тыс. единиц.

По итогам 2014 года объем продаж новых легковых автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом в 2,2 раза – до 97,02 тыс. штук.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.