Без Крыма и Донбаса "Укрзализныцю" оценили в 245 миллиардов гривень

Стоимость имущества и имущественных прав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци"), оценку которых проводили с целью формирования на базе ведомства уставного капитала публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", составляет порядка 245 миллиардов гривень без учета активов госкомпании в аннексированном Крыму и зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Об этом на заседании правительства 2 сентября сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"По результатам независимой оценки, которую провела компания Deloitte, оценка "Укрзализныци" на сегодня составляет приблизительно 245 миллиардов гривень. Это оценка по рыночной стоимости. Если взять по восстановительной стоимости - это приблизительно 1,2 триллиона гривень", - сказал Пивоварский.

Он также добавил, что оценку активов "Укрзализныци" подтвердил Фонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий процессы приватизации в Украине.

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"На конец 2014 года оценка "Укрзализныци" была 245 миллиардов гривень, и это не учитывая оккупированный Крым, который по балансовой стоимости был взят, и не учитывая имущество в зоне АТО, это имущество также шло по балансовой стоимости. Когда будут освобождены Крым и зона АТО, мы дооценим "Укрзализныцю" и получим еще более высокую стоимость", - отметил министр.

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