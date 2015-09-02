Яценюк призвал найти Укрзализныце "эффективный и незаангажированный менеджмент"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Министерство инфраструктуры обновить менеджмент создаваемой на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") публичной акционерной компании.

"Конечно, продолжайте работать с сотрудниками "Укрзализныци", но основное - это замена менеджмента в рамках утвержденного устава, и я хочу видеть там эффективный и незаангажированный менеджмент публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", - сказал Яценюк на заседании правительства.

Также он поставил задачу Министерству инфраструктуры подготовить комплексный план модернизации украинских железных дорог и провести встречи с представителями отечественных компаний, которые выполняют ремонт и модернизацию объектов железнодорожной инфраструктуры.

"Укрзализныця" должна стать одной из движущихся сил украинской экономики. Вагоны, рельсы, шпалы, колеса мы производим сами, то есть, фактически уровень локализации по модернизации железных дорог на 100% делается в Украине. Россия нам перекрыла рынок, но внутренний спрос на ж/д инфраструктуру неимоверный. Чем быстрее вы корпоратизируете "Укрзализныцю", тем скорее придет финансовый ресурс на то, чтобы покупать у наших заводов украинские вагоны, шпалы и локомотивы", - сказал Яценюк.

Присутствующий на заседании правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский подчеркнул, что аналогичная реформа железнодорожной отрасли в ряде стран была проведена в среднем за 5 лет, тогда как в планах транспортного ведомства осуществить ее за два-три года.

Министр исключил массовые увольнения в "Укрзализныце" после проведения корпоратизации предприятия.

"Всех уволят? Категорически нет. Все работники переходят на работу в новое предприятие, а так будет изменена система управления - останутся лучшие, и там возможны перестановки", - сказал Пивоварский.