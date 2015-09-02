Минюст сделал еще одни шаг для переноса мобильных номеров при смене оператора связи

Министерство юстиции зарегистрировало новый «Порядок воплощения МНП (Mobile Number Portability)» (услуга переноса мобильных номеров).

Согласно этому порядку, абоненты мобильной связи могут менять операторов, сохраняя при этом номер, сообщил в Facebook глава компании «Киевстар» Петр Чернышов.

По словам Чернышева, новое положение полностью соответствует законодательству Украины и европейским стандартам внедрение этой услуги. «Ее появление в Украине – результат слаженной работы национального телеком регулятора (НКРСИ) и ведущих операторов связи», - добавил он.

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Ранее уже были попытки внедрения этой системы, однако назвать их удачными нельзя. По словам Чернышова, предыдущие попытки были больше похожи на «относительно законный способ отбора денег у населения».

Услуга заработает после того, как будет создана Централизованная база данных, которыми будут пользоваться операторы, и закуплено соответствующее техническое оборудование. После более трех месяцев тестовых испытаний рынок будет готов к полноценному запуску.

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«Чем ранее Администратор выполнит все технические шаги, тем быстрее услуга запустится», добавил Чернышов.

Одним из последствий внедрения такой системы Чернышов называет стимул операторов связи еще больше бороться за лояльность абонентов.