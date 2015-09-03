Кабмин начал корпоратизацию "Укрзализныци" - процесс займет несколько лет

Кабинет министров Украины принял решение о корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и начал процесс формирования новой акционерной компании, сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на своей странице в Facebook.

"Правительство начало корпоратизацию компании. Это - первый шаг на пути реформы "Укрзализныци", - написал он.

По словам Пивоварского, для реализации проекта корпоратизации "Укрзализныци" еще необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс займет несколько лет.

"Еще нужно принять новый закон о железнодорожном транспорте, новый закон о НКРТ (Нацкомиссия регулирования транспорта - УНИАН) и после этого изменить около 50 подзаконных актов. Процесс реформирования будет идти несколько лет. В других странах Центральной и Восточной Европы такие реформы шли пять-семь лет", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на заседании правительства Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци" и призвал Кабмин принять решение о создании публичного акционерного общества.

По словам министра, аудиторская компания Delloite оценила активы "Укрзализныци" в 245 млрд грн без учета Крыма и зоны АТО.

Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" до сентября текущего года.

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Законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в 2014 году. В частности, в конце июня прошлого года Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения. Однако сроки реформы были перенесены из-за судебных разбирательств перевозчика с Антимонопольным комитетом Украины.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.

В мае «Укрзализныця» объявила о наступлении технического дефолта и сейчас проводит переговоры о реструктуризации долга перед частными кредиторами на сумму 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн, из них 22 млрд грн – внутренний долг.

Некоторые эксперты усматривают заявление компании о наступлении технического дефолта как умышленное доведение до банкротства с целью дальнейшей продажи госкомпании частному инвестору. Однако Мининфраструктуры неоднократно подчеркивало, что исключает возможность приватизации "Укрзализныци".