Депутаты одобрили эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет таможенных сборов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении в целом закон о проведении эксперимента в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог государственного значения за счет поступлений таможенных сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий законопроект №2315а был подан президентом Украины Петром Порошенко в Верховную Раду 8 июля.

При этом в документе уточняется, что 50% от суммы перевыполнения ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, которые будут взиматься при таможенном оформлении товаров на территориях вышеупомянутых областей, будут направляться в специальные фонды соответствующих областных бюджетов в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

По словам главы подкомитета Комитета по вопросам бюджета Константина Ищейкина, срок действия данного эксперимента с 1 сентября 2015 года до 1 января 2017 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан для обеспечения финансирования в Одесской области реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения Одесса-Рени (на Бухарест) (М-15); в Волынской и Львовской областях - текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Львов-Радехов-Луцк (Н-17), участка Львов-Сколе автомобильной дороги общего пользования государственного значения Киев-Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород) (М-06) и автомобильной дороги общего пользования государственного значения Сколе-Славское (Т-14-24); а также в Черновицкой области - текущего ремонта автомобильной дороги госзначения Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга (на Кишинев) (Н-10).

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отмечал, что начало капитального ремонта дороги Одесса - Рени возможно только с 2016 года из-за отсутствия проекта ремонтных работ.

Ранее Кабмин своим распоряжением от 30 июля выделил 81,7 млн грн на строительство автомобильной дороги местного значения (5,6 км) в обход г. Рени, а еще 30 млн - на капитальный ремонт моста на дороге Одесса - Рени.

По словам президента Украины Петра Порошенко, частично ремонт трассы Одесса - Рени будет профинансирован за счет таможенных доходов. Также, по его словам, ведутся переговоры о привлечении Болгарии и Румынии к финансированию ремонта дороги.

По оценке "Укравтодора", необходимый объем средств на ремонт трассы Одесса - Рени составляет более 2,1 млрд грн.

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В целом в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора". По словам главы дорожного департамента Министерства инфраструктуры Романа Хмиля, в 2016 году сумма выплат по ранее взятым кредитам составит 14 млрд грн.