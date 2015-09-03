РЖД боится санкций: не хочет присоединять Крымскую железную дорогу к себе
14:52, 03 сентября 2015Транспорт/Связь
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Железная дорога в оккупированном Крыму перейдет в собственность РФ, но не будет передана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
REUTERS
Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на заявление замминистра транспорта РФ Алексея Цыденова в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
"В федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП", - сказал он.
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, Цыденов заявил: "Пока нет. В перспективе мы смотрим".
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Издание отмечает, что в конце августа самопровозглашенный "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в следующем году предприятие будет передано под федеральное управление России.
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