В Киеве начало ремонта на Южном мосту перенесено с 4 на 11 сентября

В Киеве в связи с технологическими причинами начало ремонта на Южном мосту перенесено с 4 на 11 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, начало подготовительных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе (низовая сторона) перенесено. Во время проведения работ движение автотранспорта в 1-й и 2-й полосе движения в направлении со Столичного шоссе на проспект Бажана будет ограничено на участке вантового пролетного строения. Окончание проведения капитального ремонта проезжей части – 4 октября.

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Также в этот период будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов по тротуару низовой стороны моста в направлении движения со Столичного шоссе на проспект Бажана в месте проведения ремонтных работ.