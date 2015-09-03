Новую дешевую модель Tesla можно будет купить уже в 2018 году

Самый дешевый электромобиль Tesla Model III представят в марте 2016 года, сообщает Громадске.ТВ со ссылкой на твиттер главы компании Илона Маска.

Тогда же можно будет предзаказать машину, а серийное производство начнется еще через два года. Причиной такого шага стала необходимость запуска на полную силу завода в Неваде, где будут изготавливаться специальные детали для автомобиля.

Цена новой модели будет вдвое меньше уже существующей Model S, цена которой колеблется от $70 до $105 тысяч.

Также компания планирует до 2016 года открыть две специализированные заправочные станции, которые расположатся возле Киева и Львова.

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Развитие сети заправок происходит таким образом, чтобы владельцы электромобилей могли проехать без дозаряду от одной станции к другой.

Ранее УНИАН сообщал, что жители Дании установили новый мировой рекорд, заставив свой электромобиль Tesla Model S P85D проехать на одном заряде почти 730 км. Первую остановку сделали после 7 часов непрерывной езды. Всего же их путешествие заняло 19 часов и 40 минут, 1 час из которых пришлась на остановку для отдыха. За это время они сумели проехать 728,7 км, потратив 77,5 кВт энергии. То есть, в среднем их Tesla тратила 106 Вт на километр.