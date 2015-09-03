Пивоварский назначил своим советником немецкого эксперта в ж/д отрасли

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский назначил своим советником немецкого эксперта в железнодорожной отрасли Штефана Хофсаеса, который войдет в рабочую группу по реформированию "Укрзализныци" и будет работать над созданием грузовой компании в рамках новой акционерной компании на ее основе.

Об этом Пивоварский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Наше сотрудничество с Минтрансом Германии продолжается... С сегодняшнего дня в нашей команде будет человек, который работал над проектами развития железнодорожного сообщения и метро по всему миру: от скоростного железнодорожного сообщения в Нидерландах и Пекине до подземки в Пуэрто-Рико. Я имею в виду немецкого эксперта Штефана Хофсаеса (Stefan Hofsaess)", - написал он.

По словам главы Мининфраструктуры, Хофсаес имеет 25-летний опыт роботы в железнодорожной сфере, в том числе 15 – на руководящих должностях.

"Я очень рад, что такой профессионал, как Штефан, войдет в рабочую группу по реформированию "Укрзализныци". Одним из вопросов, над которыми он будет работать, будет создание грузовой компании в рамках ПАО "Укрзализныця". Убежден, что привлечение иностранных экспертов поможет нам пройти реформу быстрее и эффективнее", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября на заседании правительства Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци" и призвал Кабмин принять решение о создании публичного акционерного общества. По словам министра, аудиторская компания Delloite оценила активы "Укрзализныци" в 245 миллиардов гривень без учета Крыма и зоны АТО.

Позже министр сообщил, что Кабмин одобрил корпоратизацию "Укразлизныци" и начал формирование новой акционерной компании на ее основе.