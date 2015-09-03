Honda отказалась поставлять в Россию автомобили и мотоциклы

Теперь компания сосредоточится исключительно на запчастях и сервисном обслуживании, передает "За рулем.РФ".

Соответственно, большая часть персонала представительства будет сокращена, ряды дилеров также существенно поредеют, хотя у них останется возможность ввозить автомобили самостоятельно.

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Обязательства компании, взятые на 2015 год, сохраняются в полном объеме: 1000 автомобилей, продажи которых запланированы в России, будут реализованы, но после этого через представительство техника поставляться не будет.

Стоит отметить, что дела компании на российском рынке уже давно идут неважно: согласно статистике AEB, за семь месяцев с начала года продажи Honda сократились на 78% относительно того же периода прошлого года – до 2742 шт (12 424 шт. в 2014 г.).