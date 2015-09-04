Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине упали на 44%

Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократились на 44% - до 2,709 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом, по данным ассоциации, после июльского роста продажи новых коммерческих авто в августе по сравнению с августом 2014 года сократились на 40% - до 286 единиц.

В тоже время, продажи автобусов в январе-августе сократились на 73% - до 321, а в августе сократились на 74% - до 41 единицы.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизились на 44% - до 2 423 единиц.

По итогам 2014 года объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом на 56% – до 7,178 тысячи штук.

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Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.