Кабмин уволил председателя Госавиаслужбы Антонюка

"На основании данного расследования сегодня по моему представлению Кабинет министров принял решение уволить господина Антонюка с должности главы Госавиаслужбы. Решение является финальным", - сообщил министр и добавил, что результаты расследования будут опубликованы на сайте министерства.

Пивоварсикй также сообщил, что в ближайшее время министерство проведет кадровый конкурс на вакантную должность главы службы.

"Следующим шагом будет объявление конкурса на должность главы Госавиаслужбы. Это будет открытый и публичный конкурс", - добавил министр, не уточнив журналистам более конкретных сроков его проведения.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в ходе заседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы по выдаче разрешений авиакомпаниям на эксплуатацию авиамаршрутов председатель Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили обвинил главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамаршрутов, а также в монополизации авиарынка и препятствовании новым авиакомпаниям в выполнении полетов в Украину. По словам Саакашвили, последствиями таких действий Госавиаслужбы стали завышенные цены на авиаперелеты.

В свою очередь, Антонюк пояснил, что причиной высоких цен на авиаперелеты в Одессу является монополия на наземное обслуживание самолетов в Одесском аэропорту и самое дорогое авиатопливо в Европе. Он также добавил, что ни Госавиаслужба, ни Министерство инфраструктуры не влияют на формирование цен на авиабилеты.

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27 июня после совещания с министром инфраструктуры Андреем Пивоварским и Саакашвили президент Украины Петр Порошенко временно отстранил Антонюка от исполнения обязанностей главы Госавиаслужбы и распорядился провести служебную проверку деятельности ведомства. 2 июля на сайте правительства было опубликовано распоряжение Кабинета министров об отстранении Антонюка до завершения служебного расследования.

2 сентября Антонюк в комментарии УНИАН заявил, что после завершения расследования он был восстановлен в должности. Также 2 сентября ряд народных депутатов подготовили обращение к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с требованием уволить Антонюка с занимаемой им должности.

В ответ на обращение депутатов, представители Госавиаслужбы назвали требования уволить председателя службы Антонюка давлением и вмешательством в работу ведомства.

Справка УНИАН. На пост главы Госавиаслжубы Антонюк был назначен 12 марта 2014 года, а до назначения занимал должность директора по развитию маршрутной сети и работе с альянсами базовой украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".