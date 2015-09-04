Кабмин уволил председателя Госавиаслужбы Антонюка
Кабинет министров сегодня, 4 сентября, по результатам проведенной проверки Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба) принял решение об увольнении главы службы Дениса Антонюка, сообщил на брифинге министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.
"На основании данного расследования сегодня по моему представлению Кабинет министров принял решение уволить господина Антонюка с должности главы Госавиаслужбы. Решение является финальным", - сообщил министр и добавил, что результаты расследования будут опубликованы на сайте министерства.
Пивоварсикй также сообщил, что в ближайшее время министерство проведет кадровый конкурс на вакантную должность главы службы.
"Следующим шагом будет объявление конкурса на должность главы Госавиаслужбы. Это будет открытый и публичный конкурс", - добавил министр, не уточнив журналистам более конкретных сроков его проведения.
Как сообщал УНИАН, 26 июня в ходе заседания конкурсной комиссии Госавиаслужбы по выдаче разрешений авиакомпаниям на эксплуатацию авиамаршрутов председатель Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили обвинил главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамаршрутов, а также в монополизации авиарынка и препятствовании новым авиакомпаниям в выполнении полетов в Украину. По словам Саакашвили, последствиями таких действий Госавиаслужбы стали завышенные цены на авиаперелеты.
В свою очередь, Антонюк пояснил, что причиной высоких цен на авиаперелеты в Одессу является монополия на наземное обслуживание самолетов в Одесском аэропорту и самое дорогое авиатопливо в Европе. Он также добавил, что ни Госавиаслужба, ни Министерство инфраструктуры не влияют на формирование цен на авиабилеты.
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27 июня после совещания с министром инфраструктуры Андреем Пивоварским и Саакашвили президент Украины Петр Порошенко временно отстранил Антонюка от исполнения обязанностей главы Госавиаслужбы и распорядился провести служебную проверку деятельности ведомства. 2 июля на сайте правительства было опубликовано распоряжение Кабинета министров об отстранении Антонюка до завершения служебного расследования.
2 сентября Антонюк в комментарии УНИАН заявил, что после завершения расследования он был восстановлен в должности. Также 2 сентября ряд народных депутатов подготовили обращение к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с требованием уволить Антонюка с занимаемой им должности.
В ответ на обращение депутатов, представители Госавиаслужбы назвали требования уволить председателя службы Антонюка давлением и вмешательством в работу ведомства.
Справка УНИАН. На пост главы Госавиаслжубы Антонюк был назначен 12 марта 2014 года, а до назначения занимал должность директора по развитию маршрутной сети и работе с альянсами базовой украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".