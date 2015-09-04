Порошенко подписал решение СНБО о создании единого авиапространства с ЕС

Соответствующий указ от 4 сентября обнародован на сайте главы государства.

Контроль за исполнением этого решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В решении СНБО, текст которого прилагается к Указу президента, говорится о ряде мер по защите национальных интересов Украины в области авиации. В частности, "с целью усовершенствования реализации государственной политики в области авиации, урегулирования проблемных вопросов развития отечественного рынка услуг воздушных перевозок" решено поручить Кабинету министров безотлагательно утвердить план мероприятий по подготовке к введению совместного авиационного пространства Украины с Европейским Союзом и его государствами-членами, предусмотрев, в частности, меры по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в сфере авиационного транспорта.

Правительство в месячный срок должно проработать вопрос о реорганизации Государственной авиационной службы Украины, оптимизации государственного регулирования использования воздушного пространства Украины, осуществлении государственного надзора в области гражданской авиации и т.п.

Также предусмотрено принять меры к ускорению подготовки и внесению в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о создании национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

Предусмотрено, что в двухмесячный срок Кабмин должен утвердить планы мероприятий по: развитию гражданской авиации в Украине до 2020 года; созданию на базе государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" международного узлового аэропорта, предусмотрев, в частности, мероприятия по упрощению процедур прохождения пограничного контроля гражданами Украины, прибывающими в Украину, а также иностранцами, которые являются пассажирами транзитных рейсов;

подготовить с учетом мирового опыта и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады проект закона об утверждении новой общегосударственной программы авиационной безопасности гражданской авиации;

разработать с учетом требований законодательства Европейского Союза о конкуренции механизмы предоставления государственной поддержки отечественным авиакомпаниям.

Кроме того, правительство должно разработать меры по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании "Malaysian Airlines" рейса МН17.

"Есть также отдельные поручения Министерству инфраструктуры и другим ведомствам. В свою очередь Антимонопольному комитету поручено обеспечить в месячный срок исследование внутреннего рынка воздушных перевозок и в случае выявления признаков нарушения субъектами авиационной деятельности законодательства о защите экономической конкуренции принять в установленном порядке соответствующие меры реагирования", - отмечается в документе.