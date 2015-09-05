Президент одобрил эксперимент по ремонту дорог за счет таможенных сборов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в раздел IV «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины относительно эксперимента в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях по финансовому обеспечению реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения», принятый Верховной Радой 3 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом с 1 сентября 2015 года вводится эксперимент в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях по финансовому обеспечению реконструкции или текущего ремонта пяти автомобильных дорог общего пользования государственного значения за счет 50% суммы перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях указанных областей.

Средства будут перечисляться в специальные фонды областных бюджетов в порядке, установленном Кабинетом министров, и будут использоваться для осуществления реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения Одесса – Рени (на Бухарест) (М-15) и текущего ремонта четырех автомобильных дорог общего пользования государственного значения Львов – Радехов – Луцк (Н-17), Киев – Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород) (М-06) на участке Львов – Сколе; Сколе – Славское (Т-14-24), Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (на Кишинев) (Н-10).

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С целью обеспечения прозрачности определения соответствующих индикативных показателей и мониторинга реализации эксперимента Кабинету министров поручено утвердить методику расчета ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей в территориальном разрезе с учетом факторов, влияющих на объемы таких платежей, а также ежемесячно информировать Верховную Раду, президента Украины и Счетную палату о реализации эксперимента.

Эксперимент будет действовать до 1 января 2017 года. Ожидается, что его реализация будет способствовать улучшению транспортной инфраструктуры и положительно повлияет на социально-экономическое развитие Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей.