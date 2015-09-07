Мининфраструктуры назначило и.о главы Госавиаслужбы

Министерство инфраструктуры назначило исполняющим обязанности главы Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба) Эдуарда Демина вместо уволенного в пятницу, 4 сентября, Дениса Антонюка, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, до назначения Демин занимал должность заместителя директора департамента летной эксплуатации - начальника управления выполнения полетов - госинспектора по авианадзору за летной эксплуатацией Госавиаслужбы.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что по результатам проведенной проверки Госавиаслужбы Кабинет министров принял решения об увольнении главы службы Дениса Антонюка. Пивоварсикй также сообщил, что в ближайшее время министерство проведет кадровый конкурс на вакантную должность главы службы.