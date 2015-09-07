Петиция об отмене растаможки на импорт авто набрала 27 тысяч голосов
Уже вторая электронная петиция, размещенная на сайте президента Петра Порошенко, собрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
По состоянию на 7 сентября петиция об отмене растаможки и акцизного налога на импорт авто набрала 27 тыс. 12 голосов при необходимых 25 тыс., передает "Украинская правда".
Также приближается к необходимой отметки петиция с требованием назначить главу Одесской области, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили премьер-министром.
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В свою очередь петиция о свободном владении оружием первой набрала 25 тысяч подписей и была представлена на рассмотрение Администрации президента.
В АП пообещали, что президент Порошенко отреагирует на нее в течение 10 рабочих дней.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко подписал Указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной Президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.