Петиция об отмене растаможки на импорт авто набрала 27 тысяч голосов

13:29, 07 сентября 2015
Транспорт/Связь
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Уже вторая электронная петиция, размещенная на сайте президента Петра Порошенко, собрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Фото УНИАН

По состоянию на 7 сентября петиция об отмене растаможки и акцизного налога на импорт авто набрала 27 тыс. 12 голосов при необходимых 25 тыс., передает "Украинская правда".

Также приближается к необходимой отметки петиция с требованием назначить главу Одесской области, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили премьер-министром.

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В свою очередь петиция о свободном владении оружием первой набрала 25 тысяч подписей и была представлена ​​на рассмотрение Администрации президента.

В АП пообещали, что президент Порошенко отреагирует на нее в течение 10 рабочих дней.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко подписал Указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной Президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.

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