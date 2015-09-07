Минфин хочет вернуть обязательный техосмотр для автомобилей

Министерство финансов Украины в рамках реформирования налоговой системы предлагает с 1 января 2016 года вернуть отмененный в 2011 году обязательный техосмотр для всех автотранспортных средств.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, ссылаясь на собственный источник в Минфине.

По его словам, Минфин хочет вернуть обязательный техосмотр автомобилей с целью контроля за уплатой транспортного налога как одного из источников наполнения госбюджета.

"При отсутствии обязательного техосмотра невозможно авто проконтролировать на предмет уплаты транспортного налога, поэтому, по моей информации, они намерены (есть такое предложение в Минфине) с 1 января 2016 года вернуть обязательный техосмотр, и при прохождении техосмотра контролировать в ГАИ уплату транспортного сбора, тогда как ранее хотели контролировать через страховые компании, но это нереально", - написал Назаренко.

По его словам, существуют большие шансы, что данную процедуру вернут, ведь Украина формально обязалась это сделать до 1 января 2017 года при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС и присоединившись к Директиве ЕС/40/2009 о всеобщем техосмотре. Но ранее была договоренность, что авто в возрасте до 5 лет техосмотру не подлежат, а контролировать уплату транспортного налога планируют именно на такие авто.

Кроме того, по словам Назаренко, ранее была договоренность, что техосмотр вернут без участия Министерства внутренних дел (МВД), а, согласно проекту, техосмотр будут проводить аккредитованные СТО, но выдавать талоны и контролировать уплату транспортного сбора хотят поручить регистрационным центрам МВД.

"Я может и не против цивилизованного техосмотра, но в таком виде - категорически против! Мы будем делать все возможное, чтобы эти проекты так и остались проектами. Тем более, что если нам удастся отбиться от транспортного налога, то и введение ТО в таком виде теряет смысл", - возмутился Назаренко.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2014 года руководство МВД сообщило, что украинцам не избежать возвращения техосмотра автомобиля, поскольку норма обязательной проверки технического состояния транспортных средств предусмотрена Директивой Евросоюза по проверкам пригодности к эксплуатации автомобилей и автоприцепов, которую Украина приняла вместе с Соглашением об ассоциации с ЕС, и эта Директива должна быть внедрена в Украине, согласно планам, в течение 5 лет.

Обязательный техосмотр был отменен в 2011 году, а проведение техконтроля поручили коммерческим СТО.

Министерство финансов 17 августа представило проект налоговой реформы, целью которой были определены упрощение, уточнение определенных норм и введение принципа справедливости в отношении всех субъектов хозяйствования. В частности, проект налоговой реформы предусматривал введение в Украине налога на новые автомобили сроком эксплуатации не более пяти лет и увеличение налога на дорогие автомобили стоимостью более 1 миллиона гривень.

По словам гендиректора ВААИД Олега Назаренко, принятие инициативы Минфина о введении нового транспортного налога окончательно отобьет у украинцев желание покупать автомобили и убьет украинский авторынок.

19 августа заместитель министра финансов Елена Макеева сообщила, что после дискуссии собственники автомобилей одобрили данную инициативу министерства.

Однако, глава ВААИД Назаренко сообщил, что Минфин не проводил консультаций и не привлекал к работе над изменениями в Налоговый кодекс в части введения нового транспортного налога, который предлагается расширить на все авто со сроком эксплуатации не более 5 лет, представителей автомобильных ассоциаций и бизнеса.

На данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч гривень на роскошные авто с объемом двигателя более 3 литра и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.