Апелляционный хозяйственный суд обязал "Укрзализныцю" выплатить 100 миллионов гривень по иску АМКУ

Об этом сообщает пресс-служба КАХС.

В частности, решением АМКУ было признано, что действия "Укрзализныци", которые заключаются в обязательстве железных дорог указывать в документах перевозки зерновых грузов ООО СП “Нибулон” до станции Николаев-Грузовой как перевозки зерновых грузов на экспорт (то есть с пересечением государственной границы Украины), повлекли за собой доначисления и взыскания соответствующей доли тарифа без надлежащих обоснований.

Такие действия, по мнению АМКУ, являются нарушением Закона Украины “О защите экономической конкуренции” в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке, что привело к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.

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Решением Хозяйственного суда города Киева в деле № 910/16430/14 иск АМКУ к "Укрзализныце" был удовлетворен. Однако, железнодорожники обратились в КАХС с апелляционной жалобой.

"Изучив предоставленные доказательства по делу и выслушав доводы сторон, коллегия судей КАХС пришла к выводу, что требования Антимонопольного комитета Украины являются законными и справедливыми", - указано в сообщении КАХС.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и начал процесс формирования новой акционерной компании.