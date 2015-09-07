Апелляционный хозяйственный суд обязал "Укрзализныцю" выплатить 100 миллионов гривень по иску АМКУ
Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на решение Хозяйственного суда г.Киева по иску Антимонопольного комитета Украины о взыскании в пользу госбюджета 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба КАХС.
В частности, решением АМКУ было признано, что действия "Укрзализныци", которые заключаются в обязательстве железных дорог указывать в документах перевозки зерновых грузов ООО СП “Нибулон” до станции Николаев-Грузовой как перевозки зерновых грузов на экспорт (то есть с пересечением государственной границы Украины), повлекли за собой доначисления и взыскания соответствующей доли тарифа без надлежащих обоснований.
Такие действия, по мнению АМКУ, являются нарушением Закона Украины “О защите экономической конкуренции” в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке, что привело к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.
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Решением Хозяйственного суда города Киева в деле № 910/16430/14 иск АМКУ к "Укрзализныце" был удовлетворен. Однако, железнодорожники обратились в КАХС с апелляционной жалобой.
"Изучив предоставленные доказательства по делу и выслушав доводы сторон, коллегия судей КАХС пришла к выводу, что требования Антимонопольного комитета Украины являются законными и справедливыми", - указано в сообщении КАХС.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и начал процесс формирования новой акционерной компании.