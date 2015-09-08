Неспособная обеспечить чистым бельем Укрзализныця обещает Wi-Fi во всех поездах

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский поручил руководству Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") обеспечить пассажиров услугой доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi во всех поездах дальнего и пригородного сообщения.

"С 1 сентября бесплатный Wi-Fi появился во всех скоростных поездах. Работает. Переходим ко второму этапу - Wi-Fi во всех ночных и пригородных поездах. Задача руководству "Укрзализныци" поставлена", - написал Пивоварский на своей странице в сети Facebook.

З 1го вересня безкоштовний вайфай з'явився у всіх швидкісних потягах. Працює. Переходимо до другого етапу - вайфай у всіх нічних та приміських потягах. Задача керівництву УЗ поставлена. Posted by Андрій Пивоварський - Andrii Pyvovarskyi on 7 вересня 2015 р.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" на вопрос о том, почему белье, которое стоит пассажиру купейного вагона 18 грн, иногда выдают грязным и с жирными пятнами, объяснили, что виной всему "нестабильная экономическая ситуация" в стране.

"Отмечаем, что в связи с нестабильной экономической ситуацией в 2014 году Львовская железная дорога недополучила запланированных поставок постельного белья", - сказано в ответе компании.

"На сегодняшний день есть незначительные поступления новых комплектов постельного белья, что дает возможность частично заменить определенное количество комплектов с истекшим сроком действия. Приносим Вам свои извинения и надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится. Спасибо за понимание", - говорится в ответе.

В "Укрзализныце" также пообещали, что предупредят работников, ответственных за качество подготовки постельного белья, о "недопустимости случаев, указанных в обращении".

Как сообщал УНИАН, украинский оператор «Интертелеком» стал победителем открытого конкурса по отбору поставщика услуг широкополосного доступа к сети Интернет в скоростных поездах и запустил с 1 сентября Wi-Fi в составах «Интерсити» и «Интерсити+».

«Укрзализныця» с февраля 2014 года прекратила предоставление услуг доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в скоростных поездах «Интерсити» и «Интерсити+». Отсутствие Интернета в скоростных поездах являлось одной из главных причин жалоб со стороны пассажиров на сайте ведомства. При этом «Укрзализныця» долгое время не объясняла причину полного прекращения доступа к сети.

В конце прошлого года железнодорожный монополист заявил, что УЖСК приняла решение временно прекратить предоставление Wi-Fi в поездах из-за некачественной работы провайдера данной услуги, который не смог обеспечить предоставление доступа к Интернету на необходимом уровне (с достаточной пропускной способностью, устойчивой и стабильной связью).

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и двух поездов с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.