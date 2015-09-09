Минфин опровергает информацию о введении техосмотра авто в 2016 году

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили представители министерства, этот вопрос не входит в компетенцию Минфина.

"Вопрос технического осмотра автомобилей не входит и никогда не входил в компетенцию Министерства финансов Украины. Соответственно, министерство не имеет полномочий, не может, и, соответственно, не планирует предлагать возвращение технического осмотра автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что единственная инициатива министерства в автосфере касается изменений уже существующего транспортного налога.

"Единственное предложение, касающееся владельцев автомобилей в Украине, содержится в проекте налоговой реформы, разработанном Минфином, и предусматривает замену существующего несправедливого налога на авто с объемом двигателя более 3 литров на более справедливое налогообложение роскошных авто класса люкс (стоимостью более 1 миллиона)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, ссылаясь на собственный источник в Минфине, сообщил, что в рамках реформирования налоговой системы ведомство намерено с 1 января 2016 года вернуть отмененный в 2011 году обязательный техосмотр для всех автотранспортных средств.

В конце 2014 года руководство МВД сообщило, что украинцам не избежать возвращения техосмотра автомобиля, поскольку норма обязательной проверки технического состояния транспортных средств предусмотрена Директивой Евросоюза по проверкам пригодности к эксплуатации автомобилей и автоприцепов, которую Украина приняла вместе с Соглашением об ассоциации с ЕС, и эта Директива должна быть внедрена в Украине, согласно планам, в течение 5 лет.

Обязательный техосмотр был отменен в 2011 году, а проведение техконтроля поручили коммерческим СТО.