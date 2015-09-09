В Раде хотят вывести б/у автомобили из тени путем легализации продаж через дилеров

Такое предложение содержится в законопроекте №3046 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении товаров, зарегистрированном 7 сентября 2015 года 16-ю парламентариями из фракций «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Объединение «Самопомич».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие этого документа позволит вывести рынок из тени, легализовать доходы и перевести взаимоотношения между покупателями и продавцами в официальный взаимовыгодный формат, что будет способствовать наполнению госбюджета.

В записке отмечается, что эти изменения позволят также привести украинское законодательство в сфере налогообложения операций с подержанными товарами к нормам Европейского Союза.

В целом, подавляющее большинство сделок купли-продажи авто в Украине осуществляется напрямую между частными лицами через торгующие организации, имеющие право выписки справок-счетов или через посредников в виде комиссионных площадок. Доля таких операций составляет до 95% от общего количества, тогда как в Европе более двух третей всех автомобилей с пробегом продается через официальные дилерские сети.

«Продажа автомобилей с пробегом через официальные дилерские сети - это дополнительные рабочие места для мастеров сервиса в связи с необходимостью расширения сервисных мощностей предприятий, а также менеджеров по продаже подержанных автомобилей. Это и дополнительные доходы, связанные с предоставлением финансовых и страховых услуг для покупателей, что, в свою очередь, увеличивает поступления в бюджет страны», - подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, в европейских странах более 60% доходов дилерских предприятий генерируется именно благодаря продаже б/у автомобилей, запчастей и услуг сервиса.

Проектом закона предусматривается внедрение справедливого применения налога на добавленную стоимость к операциям на рынке бывших в употреблении товаров, в том числе б/у транспортных средств, который заключается в налогообложении маржинального дохода, то есть разницы между ценой продажи и документально подтвержденной ценой приобретения подержанного товара.

Также предусмотрено упрощение и обеспечение прозрачности процедуры формирования цены продажи бывших в употреблении товаров для целей налогообложения.

"Принимая во внимание текущие объемы продаж и потенциал их роста, средний уровень рыночных цен на бывшие в употреблении автомобили, а также уровень маржи операторов рынка от 3 до 10%, можно прогнозировать дополнительные бюджетные поступления по НДС и налога на прибыль предприятий в размере от 500 млн до 1 млрд гривен ежегодно ", - подчеркивается в документе.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года общий объем первичных продаж бывших в употреблении автомобилей в Украине сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

По итогам прошлого года объем продаж новых легковых автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом в 2,2 раза – до 97,02 тыс. штук.