Производство автотранспорта в Украине рухнуло на 83%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 83% - до 4,218 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 87% - до 2,914 тыс. шт. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 18,6 % - до 921 единиц, а автобусов - на 39%, до 383 шт.

При этом, в августе текущего года по сравнению с августом 2014 года выпуск автотранспорта на украинских заводах сократился на 56% - до 193 шт. При этом относительно предыдущего месяца, июня 2015 года, количество выпущенных авто сократилось на 77%.

Как отметили в ассоциации, легковые автомобили в августе не производились.

Коммерческих автомобилей было произведено 136 шт. или на 3,5% меньше июльского показателя и на 11% меньше относительно августа 2014 года. Августовский показатель в части производства автобусов составил 57 единиц, что на 27% меньше результата предыдущего месяца и на 44% меньше августа прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в январе-июле сократилось на 83,5% - до 4,025 тыс. единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тыс. авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).