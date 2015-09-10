В АП и Кабмине обсуждается имя преемника Пивоварского - Карасев

Судьба министра инфраструктуры Андрея Пивоварского решена, вопрос о его отставке даже не обсуждается, на повестке дня согласование кандидатуры нового министра. Об этом в своем фейсбуке сообщил политолог Вадим Карасев.

""Народный фронт" отказался от участия в местных выборах, получив взамен сохранение действующего премьера. Более того, Арсений Яценюк получил карт-бланш по целому ряду вопросов, в том числе и кадровых. В частности, есть договоренность с БПП об отставке ряда министров, с которыми Яценюк так и не смог сработаться. Правда, в главной просьбе премьеру отказали. Министр топлива и энергетики Демчишин остается, как бы ни хотелось Арсению Петровичу поменять куратора этой отрасли. Зато АП уступила главе правительства министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, назначенного по президентской квоте. От него устали все. И в АП в том числе", - пишет Вадим Карасев.

По словам эксперта, среди главных претендентов на пост министра – замглавы фракции БПП Игорь Кононенко, а также глава Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Ярослав Дубневич.

"Судьба министра решена, и его отставка даже не обсуждается. Поэтому главная тема для обсуждения - кандидатура нового министра. Есть очень большая вероятность, что это кресло получит Игорь Кононенко, один из лидеров фракции БПП в Верховной Раде, доверенный человек президента, которого давно хотят перевести в Кабмин. Он может совместить должности первого вице-премьера и министра инфраструктуры. Однако есть достаточно серьезный риск, что концентрация таких полномочий в руках одного человека от БПП приведет к конфликту между Яценюком и Кононенко и, как результат, возможен раскол коалиции. Идти на такой риск в Администрации Президента и в "Народном фронте" не хотят. Еще один фактор, который работает против кандидатуры Кононенко, это общее критическое состояние отрасли. Брать на себя публичную ответственность за качество дорог, работу "Укрзализныци" и портов в БПП сейчас не хотят", - констатировал Карасев.

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По мнению политолога, по кандидатуре Дубневича также есть вопросы.

"Компании Дубневича занимаются поставками для "Укрзализныци", и это назначение может быть воспринято обществом неоднозначно. Так что серьезные дискуссии вокруг министерства инфраструктуры продолжаются. Но повторюсь, дискуссии исключительно о фамилии преемника", - подводит итог Карасев.

СМИ уже сообщали о готовящейся отставке Андрея Пивоварского. В частности, УНИАН утверждает, что министра инфраструктуры подвела кадровая политика и коррупция.

Пивоварский заявил, что готов покинуть пост, если такое решение примет премьер-министр Арсений Яценюк и парламентская коалиция. «Если коалиция примет решение, если Яценюк скажет: «Андрей, ты не справился», я встану и уйду», - заявил Пивоварский.