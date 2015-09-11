В "Укрзализныце" обещают чистое белье уже через полгода

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Изменение подходов к финансовому менеджменту будет означать, что значительно больше средств нужно для того, чтобы улучшать инфраструктуру, вагонное хозяйство, локомотивное хозяйство. В краткосрочной перспективе для рядового украинца, который пользуется железной дорогой это означает, что должна измениться качество, техническое состояние пассажирского парка", – заявил Пивоварский

"Существенная разница должна уже появиться в течение минимум 6 месяцев. Существенная разница в качестве того же белья", - уточнил министр.

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Как сообщал УНИАН, Пивоварский поручил руководству "Укрзализныци" обеспечить пассажиров услугой доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi во всех поездах дальнего и пригородного сообщения.