Пивоварского должен сменить профессионал, который не приемлет коррупцию - депутат

Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Парламентарий подчеркнул, что на сегодня Министерство инфраструктуры является одним из наиболее коррумпированных ведомств.

«Нужен мощный антикоррупционер. Понятно, что Пивоварский был скорее коррупционером. Для меня очевидно, что Мининфраструктуры - это просто одно из наиболее коррумпированных министерств», - уточнил нардеп.

По мнению Луценко, на пост главы транспортного ведомства оптимально подойдет бывший руководитель Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте Валерий Черненко.

«Я хотел бы видеть бывшего главу транспортной инспекции Валерия Черненко. Он уволился из-за коррупции. У него было достаточно пространное обоснование, почему он уволился. Из-за того, что кругом было хамство и коррупция и он, собственно, не видел на своей должности возможности что-то сделать. Но в транспорте он достаточно компетентный человек», - отметил народный депута.

По словам Игоря Луценко, на сегодня в сфере ответственности Министерства инфраструктуры есть целый ряд серьезных проблем, с решением которых руководство не справилось.

«В Украине уничтожены дороги. Сотни миллиардов гривен убытков из-за того, что Министерство инфраструктуры, фактически, молча восприняло инициативу Кабмина о запрете транспортной инспекции. В результате в два-три раза перегружались грузовики и сейчас, куда не поедешь, видны колеи, которые от этих грузовиков остались...Полная вакханалия с пассажирскими перевозками. Там просто процветает бандитизм, который «крышуется» в соответствующих подразделениях министерства. Скандал с Госавиаслужбой, которая тоже подчиняется министру. Закупки на «Укрзализныце». Это самые основные проблемы, их умалчивают и максимально оттягивают решение этих вопросов», - подчеркнул политик.

Как сообщалось, по информации, обнародованной политологом Вадимом Карасевым, вопрос об отставке министра инфраструктуры Андрея Пивоварского уже решен, и сейчас в Кабмине обсуждаются лишь кандидатура нового министра.

Ранее СМИ писали, что из-за высокой коррупции в Мининфраструктуры Кабмин готовит отставку руководителя ведомства Андрея Пивоварского.

Сам Пивоварский заявил журналистам, что покинет пост после того, как решение будет принято премьером и парламентской коалицией.