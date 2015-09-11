За деньги ЕС через Тису построят 240-метровый мост - Москаль

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как говорится в сообщении, продвижение вопроса возведения моста между Украиной и Румынией, которое было приостановлено из-за происшествия на востоке Украины, следует возобновить и ускорить. Такой договоренности достигли Москаль и префект уезда Марамуреш (Румыния) Антон Рогиан во время рабочей встречи в румынском городе Бая Маре, которая состоялась 10 сентября.

Как информируют в пресс-службе, мост и контрольно-пропускной пункт соединит два населенных пункта: с украинской стороны это с. Белая Церковь Раховского района, а с румынской — г. Сигет уезда Марамуреш.

Читайте такжеМоскаль запретил экспорт леса из Закарпатья

В пресс-службе главы Закарпатской ОГА сообщили, что вопрос строительства моста стоит на повестке дня по меньшей мере пять лет, и только сейчас оно фактически сдвинулся с мертвой точки.

По озвученной во время встречи информации, средства на строительство моста выделяет Евросоюз, Украине со своей стороны и Румынии со своей нужно будет только обустроить инфраструктуру и подъездную дорогу.

«Для начала работ правительствам двух стран необходимо подписать специальное соглашение, и Москаль заверил, что в ближайшее время будет об этом разговор с премьер-министром Украины», - сообщили в пресс-службе.

«В населенных пунктах на обоих берегах Тисы проживают как украинцы, так и румыны, поэтому новый мост значительно улучшит их родственные и культурные связи. Кроме того, открытие пункта пропуска серьезно оживит экономическую и инвестиционную деятельность на приграничных территориях обеих стран», - цитирует пресс-служба Москаля.

Читайте такжеНа Закарпатье расследуют загрязнение реки Боржава сточными водами из тубдиспансера

Сейчас, по информации озвученной во время встречи, мост уже спроектирован, его длина — 240 метров, а опоры построят на берегах, а не в акватории Тисы.

Смета проекта пока не озвучивается, как и сроки строительства.