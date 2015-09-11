Один из крупнейших лоукостеров мира прекратит полеты из Лондона в Москву

Один из крупнейших бюджетных перевозчиков в мире объяснил это решение продолжающимся падением спроса на этом направлении.

О прекращении полетов EasyJet из Лондона в Москву сообщается в заявлении компании. Лоукостер указал на то, что в последние месяцы наблюдается серьезное падение спроса на этом направлении, которое вызвано «сложной ситуацией в российской экономике и ужесточением визового режима».

Компания отметила, что будет отслеживать ситуацию на рынке на предмет возможности возобновления рейсов, пишет РБК.

EasyJet является одним из лидеров на европейском рынке лоукостеров. Конкурентами авиакомпании являются Ryanair и Air Berlin.

Билет из Лондона в Москву на 12 сентября на самолет компании EasyJet сейчас стоит 117 фунтов стерлингов (более 12 тыс. руб.).

EasyJet начала полеты в Россию в марте 2013 года. Рейсы осуществляются из лондонского аэропорта Гэтвик в Домодедово. Сначала самолеты авиакомпании осуществляли рейсы 13 раз в неделю, позже их количество сократили до семи.

Тогда же, весной 2013 года, был запущен маршрут Москва-Манчестер. В мае 2015 года авиакомпания объявила о прекращении этого маршрута c 23 октября.

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Британский лоукостер EasyJet входит в пятерку крупнейших европейских перевозчиков этого сегмента по количеству перевезенных пассажиров. За 2013-2014 финансовый год (закончился 30 сентября 2014 года) около 60 млн человек воспользовалось услугами авиакомпании, согласно ее отчету. У EasyJet более 200 самолетов, которые летают по примерно 600 маршрутам в 30 странах. Выручка компании за тот же год составила £4,5 млрд., прибыль — £450 млн.