Siemens просит изменить правила на железной дороге – допустить частных перевозчиков

14:49, 11 сентября 2015
Транспорт/Связь
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Украинская «дочка» одной из ведущих технологических компаний мира Siemens выступает за открытие рынка железнодорожных грузовых перевозок для частных перевозчиков, в частности, за предоставление им доступа к локомотивной тяге на правах операторов инфраструктуры.

Фото УНИАН

Такое мнение высказал журналистам директор департамента интегрированных транспортных систем компании "Сименс Украина" Дмитрий Черненький.

"Мы очень надеемся на появление частной локомотивной тяги. Во-первых, мы будем предлагать наши готовые электровозы, во-вторых, мы будем тут же вступать в партнерство с украинскими производителями, у нас очень много предложений для них, а также для промышленно-финансовых групп, которым интересен бизнес в Украине. Но пока даже не мы, а они не уверены в завтрашнем дне", - сказал Черненький.

По его словам, бизнес заинтересован в инвестициях в инфраструктурные проекты в Украине, однако сдерживающим фактором является несовершенство действующего украинского законодательства на рынке железнодорожных перевозок.

"Сначала нужно изменить правила на железной дороге – допустить частных перевозчиков, чтобы они могли иметь доступ к сети, формировать тарифы и прочее", – подчеркнул Черненький.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая Министерство инфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект «О железнодорожном транспорте», который, по ожиданиям министра Андрея Пивоварского, будет одобрен Верховной Радой до конца этого года.

Пункт документа о допуске частных перевозчиков на ж/д рынок вызвал бурное обсуждение среди общественности и участников рынка. Так, некоторые эксперты считают, что открытие рынка железнодорожных грузовых перевозок для частных перевозчиков, в частности, предоставление им доступа к локомотивной тяге на правах операторов инфраструктуры может лишить национального перевозчика пассажиров и грузов в Украине – Государственную администрацию железнодорожного транспорта («Укрзализныця») основной части дохода, так как частные перевозчики будут курсировать только по рентабельным маршрутам.

Также в рамках нового закона Министерство инфраструктуры намерено изменить систему тарифообразования на перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом, в частности, сохранить регулируемые государством тарифы и ввести свободные тарифы по договоренности сторон, которые будет формировать новый орган – Нацкомиссия по регулированию транспорта, лишив тем самым этого права "Укрзализныцю".

Справка УНИАН. Дочернее предприятие "Сименс Украина" поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения. Центральный офис компании расположен в Киеве, региональные офисы действуют во Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Кривом Рогу и Мариуполе.

Siemens AG — немецкий технологический концерн, ведущий мировой производитель электротехники и электроники для промышленности и энергетики, медицинского оборудования, городской инфраструктуры. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене.

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