Siemens просит изменить правила на железной дороге – допустить частных перевозчиков

Такое мнение высказал журналистам директор департамента интегрированных транспортных систем компании "Сименс Украина" Дмитрий Черненький.

"Мы очень надеемся на появление частной локомотивной тяги. Во-первых, мы будем предлагать наши готовые электровозы, во-вторых, мы будем тут же вступать в партнерство с украинскими производителями, у нас очень много предложений для них, а также для промышленно-финансовых групп, которым интересен бизнес в Украине. Но пока даже не мы, а они не уверены в завтрашнем дне", - сказал Черненький.

По его словам, бизнес заинтересован в инвестициях в инфраструктурные проекты в Украине, однако сдерживающим фактором является несовершенство действующего украинского законодательства на рынке железнодорожных перевозок.

"Сначала нужно изменить правила на железной дороге – допустить частных перевозчиков, чтобы они могли иметь доступ к сети, формировать тарифы и прочее", – подчеркнул Черненький.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая Министерство инфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект «О железнодорожном транспорте», который, по ожиданиям министра Андрея Пивоварского, будет одобрен Верховной Радой до конца этого года.

Пункт документа о допуске частных перевозчиков на ж/д рынок вызвал бурное обсуждение среди общественности и участников рынка. Так, некоторые эксперты считают, что открытие рынка железнодорожных грузовых перевозок для частных перевозчиков, в частности, предоставление им доступа к локомотивной тяге на правах операторов инфраструктуры может лишить национального перевозчика пассажиров и грузов в Украине – Государственную администрацию железнодорожного транспорта («Укрзализныця») основной части дохода, так как частные перевозчики будут курсировать только по рентабельным маршрутам.

Также в рамках нового закона Министерство инфраструктуры намерено изменить систему тарифообразования на перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом, в частности, сохранить регулируемые государством тарифы и ввести свободные тарифы по договоренности сторон, которые будет формировать новый орган – Нацкомиссия по регулированию транспорта, лишив тем самым этого права "Укрзализныцю".

Справка УНИАН. Дочернее предприятие "Сименс Украина" поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения. Центральный офис компании расположен в Киеве, региональные офисы действуют во Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Кривом Рогу и Мариуполе.

Siemens AG — немецкий технологический концерн, ведущий мировой производитель электротехники и электроники для промышленности и энергетики, медицинского оборудования, городской инфраструктуры. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене.