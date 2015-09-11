В Киеве заработала онлайн-регистрация подержанных авто

Команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center запустили на интернет-портале iGov.org.ua услугу онлайн-регистрации подержанных автомобилей для всех МРЭО Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по информационным технологиям «ПриватБанка» и соучредитель ICT Competence Center Дмитрий Дубилет.

«Сегодня самая востребованная украинцами услуга (судя по итогам голосования) – регистрации авто с пробегом – стала доступна на iGov для всех МРЭО города», - написал Дубилет.

При этом он отметил, что в ближайшем будущем данная услуга будет запущена для украинцев по всей стране.

По данным на сайте iGov, на сегодняшний день через интернет-портал можно заказать 74 государственные услуги онлайн и ещё 375 сейчас находятся в разработке.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года IT-волонтеры совместно с ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогут получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами. Ранее на сайте iGov были запущены такие услуги, как подача заявления на получение субсидии, оформление или замена загранпаспорта, получение справки о доходах от налоговой и другие. По словам Дубилета, волонтеры поставили перед собой задачу до конца 2016 года перевести все госуслуги в электронный формат.