Украина отменяет спецпошлины на импорт автомобилей

Украина с 30 сентября отменяет специальные пошлины на импорт автомобилей, введенные в 2013 году.

Согласно сообщению Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете "Урядовый курьер", 10 сентября этого года комиссия рассмотрела информацию Минэкономразвития о необходимости отмены спецмер относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта, примененных решением от 28 апреля 2012 года.

"По результатам рассмотрения указанных материалов и руководствуясь положениями договоренности о правилах и процедурах урегулирования споров ВТО комиссия установила, что нацинтересы Украины требуют отмены спецмер относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта", - говорится в сообщении.

Решение комиссии от 10 сентября вступает в силу с 30 сентября 2015 года.

Как сообщал УНАИН, 26 июня Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала жалобу Японии на Украину и вынесла решение, которым рекомендовала Украине отменить специальные пошлины на импорт автомобилей.

30 октября 2013 года правительство Японии подало запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с правительством Украины по поводу действия специальных пошлин на импорт автомобилей. По мнению японской стороны, Украина не имела достаточных оснований для введения спецпошлин, так как импорт автомобилей не был критичным и не представлял серьезной угрозы для украинского автопрома. С критикой действий Украины выступили также в Евросоюзе, назвав принятые меры несовместимыми с обязательствами в рамках ВТО.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2012 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Решение о введении спецпошлин было обнародовано только 14 марта 2013 года, спецпошлины были введены сроком на 3 года.

С 14 апреля 2014 года на легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1-1,5 л ставка спецпошлины устанавливалась на уровне 4,31%, а с 14 апреля 2015 года - в два раза меньше, 2,15%. На авто с бензиновыми моторами объемом 1,5-2,2 л с 14 апреля 2014 года ставка составляла 8,63%, а с 14 апреля 2015 года - 4,32%.

На фоне падения украинской экономики и сокращения украинского авторынка данное решение еще больше сократило импорт автомобилей в Украину, вследствие чего украинские автоимпортеры выступили с требованием полной отмены автомобильных спецпошлин.