Пивоварский: Соглашения об открытом небе между Украиной и ЕС по-прежнему заблокировано вопросом Гибралтара

Об этом министр сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе по завершении визита, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Основная цель визита - проговорить Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. К сожалению, сейчас я не могу сказать, что мы продвинулись очень далеко. Снова мы услышали то, что есть проблема между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и мы договорились, что продолжим активно поднимать этот вопрос на всех уровнях. Сейчас это вопрос не Украины, а общеевропейский вопрос", - сказал министр.

При этом Пивоварский подчеркнул, что эта ситуация является "уникальной, когда мы готовы, но внутренне-европейский вопрос не позволяет что-то подписать". "Более того, этот внутренне-европейский вопрос остановил еще несколько важных договоров с другими странами. Поэтому наши коллеги-европейцы будут активно продвигать решение вопроса Гибралтара", - добавил он.

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Министр также сообщил, что европейская сторона планирует урегулировать этот вопрос до конца 2015 года. "Как будет на деле - посмотрим", - подчеркнул Пивоварский.

Глава ведомства также сообщил, что в такой ситуации Киев уже начал "некоторое время назад двустороннюю либерализацию на основе двусторонних договоров".

Во время встреч также поднимался вопрос инфраструктуры на востоке Украины. "Я проинформировал коллег, какие инфраструктурные потери по зоне АТО, пограничной зоне для того, чтобы наши коллеги постепенно начали думать о возможной финансовой помощи. Если посчитать потери, то мы говорим о сумме более миллиарда долларов", - констатировал он.

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Кроме того, в ходе переговоров затрагивались вопросы развития внутренних водных путей, вопросы реформирования железнодорожного транспорта и Укрзализныци.