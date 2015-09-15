Продажи легковых авто в Европе растут два года подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,6% - до 9,056 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков в Исландии, Норвегии и Швейцарии, за первые восемь месяцев текущего года уровень продаж вырос на 8,4% - до 9,328 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Испании выросли на 22,3%, в Италии – на 15%, Великобритании – на 6,7%, Франции – на 5,9% и Германии – на 5,6%.

В то же время, в августе 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС увеличились на 11,2% - до 744,799 тыс. единиц, а с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии - на 11,5%, до 781,676 тыс. шт. Как отметили в ассоциации, в августе 2015 года рост продаж продолжился 24-й месяц подряд.

В августе рост продаж был отмечен на крупнейших европейских авторынках. Наибольший рост продемонстрировала Испания - на 23,3%, в Италии продажи увеличились на 10,6%, Франции на 10%, Великобритании - на 9,6% и Германии - на 6,2%.

Среди европейских стран лидерами по количеству проданных авто традиционно остаются Германия - 226,314 тыс. авто, Франция - 92,048 тыс. и Великобритания - 79,060 тыс. единиц.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в августе 2015 года по сравнению с августом 2014 года незначительно сократилась - до 26,5% с 28,1%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом увеличились на 5,1% – до 197,591 тыс. автомобилей. При этом все бренды, входящие в концерн, также увеличили продажи. В частности, Volkswagen - на 2%, Audi - на 7,8%, Skoda - на 11,4% и Porsche - на 30,5%.

Главный конкурент Volkswagen автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в августе 2015 по сравнению с августом прошлого года увеличил продажи на 10,3% - до 72,521 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась до 9,7%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, увеличила продажи в августе на 9,6% – до 68,248 тыс. авто, доля компании сократилась до 9,2%.

Также увеличили продажи компании Ford на 8%, Opel Group - на 13,6%, BMW - на 21,4%, FCA - на 14,7%, Daimler - на 23,3% (в том числе бренд Mercedes – на 18%).

Продажи японских автопроизводителей Toyota, Mazda и Nissan в Европе выросли в прошлом месяце соответственно на 10%, 20,6% и 24,4%, соответственно. Корейские Hyundai и Kia показали рост на 10,4% и 8,3%.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,2% - до 7,169 млн единиц. По итогам 2014 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 5,7% - до 12,55 млн единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-августе сократились на 63%, до 26 тыс. штук.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.