Названа цена запуска услуги сохранения номера при смене оператора

Государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) объявило о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги сохранения абонентских номеров при смене мобильного оператора (MNP), сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно объявлению, опубликованному на официальном портале "Внешторгиздат", оперирующем базой данных государственных закупок при Министерстве экономического развития и торговли Украины, ожидаемая стоимость услуг создания базы составляет 72,1 миллиона гривень.

По словам исполнительного директора УГЦР Ярослава Янушевича, которого цитирует пресс-служба, предприятие намерено провести конкурс на внедрение услуги переноса номера в Украине "максимально открыто и прозрачно".

"Для информирования потенциальных участников конкурса мы разместили на сайте УГЦР технико-экономическое обоснование внедрения централизованной базы данных перенесенных абонентских номеров. Кроме того, мы готовы предоставить компаниям все необходимые разъяснения относительно процедуры закупки, что полностью соответствует действующему законодательству Украины", - отметил Янушевич.

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Как сообщал УНИАН, вопрос внедрения услуги MNP в Украине обсуждается уже несколько лет. При этом основной причиной сложностей с запуском данной услуги являлось отсутствие консенсуса между Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и операторами мобильной связи. Прежде всего операторы не могут прийти к согласию по поводу условий предоставления услуги MNP.

Ранее в НКРСИ обсуждалось, что услуга MNP будет бесплатной для абонентов. Предполагалось, что для ее активации необходимо написать заявление, отправить SMS, заполнить заявку на сайте принимающего оператора или сделать заявку любым иным способом, определенным принимающим оператором, при соблюдении требований законодательства.

Перенос абонентского номера планировалось обеспечивать в течение 24 часов с момента регистрации заявки в сетях мобильной связи и в течение 7 рабочих дней – в сетях фиксированной телефонной связи. Период временной потери обслуживания абонентского номера не должен был превышать трех часов.

В ноябре 2014 года НКРСИ определила Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) организацией, которая будет осуществлять централизованное техническое администрирование услуги MNP.

В конце апреля текущего года Кабинет министров Украины внес изменения в правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, которыми урегулировал процедуру прекращения предоставления услуг операторами при услуге MNP.

Позже НКРСИ утвердила проект порядка предоставления мобильными операторами услуги переноса абонентских номеров (MNP), который в начале сентября был зарегистрирован Министерством юстиции Украины.