Информацию о прохождении товаров через таможню будут публиковать в Интернете

Государственная фискальная служба Украины с 1 октября текущего года на своем официальном сайте в дополнение к информации о среднерасчетной стоимости товаров при импорте в Украину будет публиковать также детальную информацию о прохождении товаров через таможню.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, в частности, будет публиковаться информация о том, на какой таможне оформлялся товар, о стране его происхождения и отправления, а также о том, каким видом транспорта данный товар прибыл в Украину. Информация будет обнародоваться за отчетный месяц.

По данным пресс-службы, это нововведение является первым этапом проекта, реализуемого ГФС по поручению премьер-министра Украины для обеспечения единого подхода и стандартов растаможивания товаров на всей территории Украины.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Государственная фискальная служба Украины по поручению премьер-министра Арсения Яценюка разработала проект единых стандартов для определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины,

По словам экс-заместителя главы ГФС Константина Ликарчука, курировавшего таможенное направление, возможность растаможивать товар на разных таможнях по разным таможенным ставкам создает коррупционный инструмент, дающий возможность устанавливать более высокую или более низкую цену.

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что Одесская таможня управляется в ручном режиме, с "самыми высокими тарифами, которые спускаются из центра", а грузы "в ручном режиме распределяются по другим таможням", лишая одесских таможенников заработка.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ответ заявил, что Кабинет министров намерен пересмотреть работу украинских таможен и принять все необходимые меры.