Рада разрешила бесплатно отдавать инвалидам автомобиль после 10 лет эксплуатации

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Законе Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине” устанавливается, что инвалидам и детям-инвалидам предоставляются бесплатно или на льготных условиях на основании индивидуальной программы реабилитации услуги по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, технические и другие средства реабилитации (средства для передвижения, протезные изделия, сурдотехнические средства, мобильные телефоны для письменного общения и др.), изделия медицинского назначения (индивидуальные устройства, протезы глаз, зубов, челюстей, очки, слуховые и голосообразующие аппараты, эндопротезы, моче- и калоприемники), а также автомобили, кресла колесные с электроприводом – при наличии соответствующего медицинского заключения.

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Инвалиду, законному представителю недееспособного инвалида или ребенка-инвалида автомобиль, выданный бесплатно или на льготных условиях, в том числе признанный гуманитарной помощью, по желанию может быть безвозмездно передан в собственность после окончания 10-летнего срока эксплуатации в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, в Законе Украины "О гуманитарной помощи” определяется, что автомобиль, признанный гуманитарной помощью, которым инвалид был обеспечен через органы социальной защиты населения и пользовался более 10 лет, по решению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере социальной защиты населения, может быть бесплатно передан в собственность инвалиду, законному представителю недееспособного инвалида или ребенка-инвалида по желанию в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.