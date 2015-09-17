Глава "Укравтодора" подал в отставку: "устал бороться с системой"

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Сергей Подгайный 16 сентября подал в отставку по собственному желанию, потому что «устал бороться с системой", - сообщила пресс-служба ведомства.

"16 сентября 2015 Сергей Подгайный написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

По информации представителей ведомства, свое решение о сложении полномочия он объяснил тем, что "устал бороться с системой" и "от осуждения со стороны общественности за бездеятельность".

"В сложных экономических условиях эффективность работы руководителя можно оценивать только в соотношении «цена-качество-количество». В таком формате мы работали весь последний год. Однако, к сожалению, как вы знаете, решение большей части острых проблем дорожной отрасли Украины - за пределами компетенции "Укравтодора" и требует активного участия и понимания со стороны других ведомств", - цитирует пресс-служба слова Подгайного.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин назначил Подгайного главой "Укравтодора" 4 июня 2014 года. Ранее, 1 апреля 2014 года, Подгайный был назначен на должность замглавы ведомства.

В этом году Министерство инфраструктуры начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.