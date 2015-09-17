Авиакомпании РФ из-за украинских санкций могут потерять десятки миллионов долларов

Российские авиакомпании могут потерять несколько десятков миллионов долларов из-за украинских санкций, введенных 16 сентября.

Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

"Транзит через Украину российских авиакомпаний, попавших под санкции, довольно велик. Если транзит в Европу, ту же Турцию через Украину будет запрещен, санкции окажут определенное давление на перевозчиков, имеющих сейчас и без того серьезные финансовые проблемы. Сумма, которую они могут потерять, исчисляется несколькими десятками миллионов долларов", - заявил он.

По его словам, введение украинских санкций чревато для российских авиакомпаний потерей до 40 минут при облете Украины.

"Введение санкций чревато запретом полетов самолетов российских авиакомпаний, попавших под них, над Украиной. Это приведет к необходимости увеличения времени для облета украинской территории примерно на 40 минут. Речь идет о транзитных рейсах в Европу, на юг, в ту же Турцию", - сказал Тасун.

Напомним, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России. В список, принятый Советом национальной безопасности и обороны Украины, вошли 388 физических и более 105 юридических лиц.

В частности, в санкционные списки попали "Аэрофлот" и еще около 20 российских авиакомпаний. Российским перевозчикам частично или полностью запрещены полеты, перевозки и транзит на территории Украины.

В список попал не только крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" (летает в Киев, Одессу, Харьков), но и три его "дочки" - авиакомпании "Россия", "Донавиа", "Оренбургские авиалинии". В этом же списке вторая по величине авиакомпания России "Трансаэро", совсем недавно перешедшая под операционное управление "Аэрофлота". "Трансаэро" летает в Киев и Одессу.

В документе также фигурируют такие крупные перевозчики, как S7 ("Сибирь", занимает третье место по объемам перевозок) и "Уральские авиалинии" (пятое место по объемам перевозок).