Из-за компьютерного сбоя 300 лайнеров American Airlines не смогли подняться в небо

Из-за сбоя в компьютерных системах 300 лайнеров American Airlines не смогли вылететь из аэропортов трех штатов США, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что специалисты оперативно устранили последствия сбоя, однако его причины на данный момент неизвестны.

Эта ситуация затронула и сайт American Airlines, который работал с перебоями.

Лайнеры смогли вылететь только со значительным опозданием, которое достигало двух часов.

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Ранее сообщалось, что самолет американской компании American Airlines совершил экстренную посадку из-за сообщений о задымлении.