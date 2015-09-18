Из-за компьютерного сбоя 300 лайнеров American Airlines не смогли подняться в небо
09:43, 18 сентября 2015Транспорт/Связь
979
Специалисты оперативно устранили последствия сбоя, однако его причины на данный момент неизвестны
REUTERS
Из-за сбоя в компьютерных системах 300 лайнеров American Airlines не смогли вылететь из аэропортов трех штатов США, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что специалисты оперативно устранили последствия сбоя, однако его причины на данный момент неизвестны.
Эта ситуация затронула и сайт American Airlines, который работал с перебоями.
Лайнеры смогли вылететь только со значительным опозданием, которое достигало двух часов.
Читайте такжеАвиакомпании РФ из-за украинских санкций могут потерять десятки миллионов долларов
Ранее сообщалось, что самолет американской компании American Airlines совершил экстренную посадку из-за сообщений о задымлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter