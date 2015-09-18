Штрафы за перегруз авто на дорогах могут вырасти в десятки раз

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе VI Международной конференции «Эффективное управление агрокомпаниями».

«Штрафные санкции вырастут в десятки раз, штрафы будут от тысяч гривен до десятков тысяч гривен за перегруз. Мы никогда не будем иметь качественных автомобильных дорог, пока не урегулируем вопрос весового контроля на наших дорогах. С другой стороны, мы предложим в качестве альтернативы более качественную логистику «Укрзализныци» и откроем реку», - сказал Пивоварский.

Согласно информации, предоставленной УНИАН пресс-службой Мининфраструктуры, действующие законодательные нормы предполагают штраф за нарушение правил проезда большегрузного транспорта в размере 30-40 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-680 грн).

Министерство подготовило законопроект об увеличении штрафов за нарушение весовых норм, и сейчас он находится на внешнем согласовании в Министерстве финансов и Минэкономразвития, после чего будет направлен в Минюст и Государственную регуляторную службу.

Транспортное ведомство предлагает увеличить штрафы минимально до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн) и максимально до 5000 необлагаемых минимумов (85 тыс. грн).

«Штраф как минимум должен покрывать ущерб дороге, который нанесен автомобилем. Во многих странах он в несколько раз больше. В Польше минимальный штраф - 1500 евро, в Германии - 10 000 евро. Более того, за систематические нарушения в Европе водитель лишается прав, а компания-перевозчик - лицензии или же конфискуется транспортное средство», - цитирует министра пресс-служба.

Кроме того, в конце августа Министерство инфраструктуры обнародовало проект постановления о приведении весовых ограничений для автодорог различной категории в соответствие с несущей способностью, на которую рассчитаны трассы.

В частности, для дорог государственного значения (1-3 категорий) ограничение составит 40 тонн (11 тонн на ось), для дорог местного значения (4-5 категорий) - 24 тонны (7 тонн на ось).

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Как сообщал УНИАН, ранее министр Пивоварский сообщил, что Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и морские торговые порты в 2016 году профинансируют закупку новых весовых комплексов для контроля за соблюдением весовых норм автотранспортными средствами с целью защиты дорожного покрытия от перегруза.

В настоящее время система весового контроля введена в 15 областях Украины.

По мнению главы дорожного департамента Министерства инфраструктуры Романа Хмиля, уплачиваемые грузоперевозчиками налоги, в частности топливный акциз, не перекрывают тот ущерб, который наносят перегруженные грузовики украинским дорогам, поэтому необходимо ввести плату за проезд фур общей массой свыше 12 тонн.

Также, по его словам, на данный момент 75% сборов от топливного акциза по Украине приносят водители легкового транспорта и автобусы, в то время как 80% ущерба дорогам наносят грузовики весом от 12 до 40 тонн.

Кроме того, Министерство инфраструктуры рассчитывает на создание в следующем году специального дорожного фонда, что позволит собрать на ремонт дорог около 40 млрд грн. По словам руководства Мининфраструктуры, дорожный фонд будет формироваться за счет топливного акциза, платы за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн и штрафов за перегруз автомобилей.

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В госбюджете на этот год на финансирование «Укравтодора» предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами. По словам Хмиля, в 2016 году сумма выплат по ранее взятым кредитам составит 14 млрд грн.