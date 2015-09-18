Более трети владельцев "роскошных авто" не заплатили транспортный налог

Более трети владельцев так называемых "роскошных автомобилей" с объемом двигателя более 3 литров и возрастом не более 5 лет не уплатили введенный с 1 января текущего года транспортный налог в размере 25 тысяч гривень.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Недавно замминистра финансов Елена Макеева обнародовала данные, что поступления от транспортного налога составили 281 миллион гривень. Если посчитать, то выходит, что налог уплатили 11,2 тысячи автовладельцев. Из общего количества 17,5 тысячи автовладельцев, которых, по данным Минфина, должен был коснутся налог, более чем треть этот налог не уплатили", - сообщил Назаренко, отметив при этом, что предельный срок уплаты налога завершился 1 сентября.

Он также сообщил, что ВААИД уже подготовила и в ближайшем времени подаст иск об отмене решения Киевского городского совета от 28.01.2015 года о введении транспортного налога в Киеве.

"Первым делом мы оспорим этот налог в Киеве. Дело в том, что это местный налог и он был принят парламентом, но формально принимался на местах. Если мы обжалуем его отмену в Киеве, то это будет прецедент, и он автоматически будет отменен по всей Украине", - отметил Назаренко.

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Как сообщал УНИАН, на данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч гривень на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 литров и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.

В августе 2015 года Министерство финансов представило проект налоговой реформы, который, в частности, предусматривал введение в Украине транспортного налога на все автомобили и увеличение налога на дорогие автомобили стоимостью более 1 миллиона гривень. Это предложение вызвало всеобщий резонанс, и под давлением общественности и участников авторынка Минифин отказался от этой инициативы. Вместо этого в министерстве предложили заменить действующий транспортный налог на объем двигателя налогом на автомобили класса "люкс", которые будут ограничены списком из 10-15 "люксовых" автобрендов.