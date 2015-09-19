"Украэрорух" из-за закрытия авиапространства для РФ будет ежегодно терять $150 миллионов
В случае если из-за санкций украинское авиапространство закроется для российских компаний, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» будет терять ежегодно 150 млн долл.
Об этом заявил бывший экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава в эфире "5 канала".
«Для российских авиакомпаний российский рынок не является настолько большим и настолько чувствительным. Что касается транзита, то бесспорно, для тех самолетов, что следуют в направлении Турции, Болгарии и стран Ближнего Востока, они будут вынуждены облетать территорию Украины. Это будет увеличивать время полетов на 35-40 минут», - сказал он.
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По словам Кавы, если будет санкция относительно запрета пролета над территорией Украины – это приведет к тому, что "Украэрорух", который получает плату за проводку самолетов над территорией нашей страны, будет терять около 150 млн долл. в год.
«Это коснется и занятости работников, которые работают в «Украэрорухе», – отметил он.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения санкций против России.
16 сентября СНБО обнародовала список физических и юридических лиц РФ, которые попадают под расширенные санкции.