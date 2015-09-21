Акции "Фольксваген" рухнули на 16% из-за скандала с фальсификацией данных

Компания призналась в фальсификации данных на прошлой неделе после расследования американского Агентства по охране окружающей среды, принесла извинения и начала внутреннее расследование. Подделка результатов тестирования коснулась около полумиллиона машин с дизельными двигателями в США, сообщает ВВС.

"Фольксваген" прекратил продажи нескольких моделей автомобилей 2015 и 2016 модельного ряда, но отзывать их пока не планирует.

Низкие выбросы парниковых газов в атмосферу были одним из основных пунктов рекламной компании "Фольксваген" и могли стать причиной того, что немецкому гиганту удалось обойти по продажам автомобили концерна "Тойота".

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Сейчас компании грозит штраф за каждую машину, которой коснулась фальсификация, что в сумме может составлять около 18 миллиардов долларов.