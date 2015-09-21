Кабмин уволил главу "Укравтодора" Подгайного
20:47, 21 сентября 2015Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины уволил Сергея Подгайного с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом говорится в соответствующем распоряжении № 958-р от 16 сентября опубликованном на сайте Кабмина.
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"Уволить Подгайного Сергея Григорьевича с должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября Подгайный написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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