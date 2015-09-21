Кабмин уволил главу "Укравтодора" Подгайного

20:47, 21 сентября 2015
Транспорт/Связь
1702

Кабинет министров Украины уволил Сергея Подгайного с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Фотоиллюстрация / УНИАН

Об этом говорится в соответствующем распоряжении № 958-р от 16 сентября опубликованном на сайте Кабмина.

Читайте такжеДля рассмотрения вопроса отставки Шокина не хватает 36 подписей депутатов - Соболев

"Уволить Подгайного Сергея Григорьевича с должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Подгайный написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter