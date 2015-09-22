Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы "Укравтодора"
На этой неделе Яценюку будут поданы несколько кандидатур на должность главы "Укравтодора".
Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") экс-первого заместителя госагентства Евгения Бараха.
Об этом 21 сентября сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на встрече с журналистами.
Читайте такжеУкраинцам назвали цену нормальных дорог: 100 миллиардов в год"Сегодня Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы первого зама Подгайного - Евгения Бараха, пока я не подам на Кабмин кандидатуры на этот пост. Я договорился с Яценюком, что на этой неделе я должен привести ему несколько людей (на должность главы «Укравтодора» - УНИАН)", - сказал министр, добавив, что правительство приняло отставку главы госагентства Сергея Подгайного.
Он также подчеркнул, что в настоящее «Укравтодор» находится под контролем, так как Барах является хорошим специалистом в данной сфере.
«Евгений Барах давно работает там, он в теме, «Укравтодор» под контролем», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября Подгайный подал в отставку по собственному желанию, потому что «устал бороться с системой" и "устал от осуждения со стороны общественности за бездеятельность", сообщали в "Укравтодоре".
В тот же день Кабмин принял отставку главы "Укравтодора" Подгайного, который занимал этот пост с 4 июня 2014 года.
В этом году Министерство инфраструктуры начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.