Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы "Укравтодора"

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") экс-первого заместителя госагентства Евгения Бараха.

Об этом 21 сентября сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на встрече с журналистами.

Читайте такжеУкраинцам назвали цену нормальных дорог: 100 миллиардов в год"Сегодня Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы первого зама Подгайного - Евгения Бараха, пока я не подам на Кабмин кандидатуры на этот пост. Я договорился с Яценюком, что на этой неделе я должен привести ему несколько людей (на должность главы «Укравтодора» - УНИАН)", - сказал министр, добавив, что правительство приняло отставку главы госагентства Сергея Подгайного.

Он также подчеркнул, что в настоящее «Укравтодор» находится под контролем, так как Барах является хорошим специалистом в данной сфере.

«Евгений Барах давно работает там, он в теме, «Укравтодор» под контролем», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Подгайный подал в отставку по собственному желанию, потому что «устал бороться с системой" и "устал от осуждения со стороны общественности за бездеятельность", сообщали в "Укравтодоре".

В тот же день Кабмин принял отставку главы "Укравтодора" Подгайного, который занимал этот пост с 4 июня 2014 года.

В этом году Министерство инфраструктуры начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.