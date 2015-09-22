Пивоварский надеется подписать соглашение с ЕС об "открытом небе" уже в этом году

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский рассчитывает подписать соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") с Европейским Союзом в текущем году.

Об этом он сообщил 21 сентября на встрече с журналистами.

«По вопросу открытого неба мне удалось создать конструктивное давление на наших европейских друзей, которые остаются осторожно оптимистичными по поводу выполнения обещаний подписать договор с нами до конца 2015 года. Риски всегда есть, но я остаюсь оптимистичным по поводу подписания в 2015 году», - сказал Пивоварский.

Читайте такжеПивоварский: Соглашения об открытом небе между Украиной и ЕС по-прежнему заблокировано вопросом ГибралтараПо его словам, по данному вопросу продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара.

Как сообщал УНИАН, в мае президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве ("открытом небе").

Ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил, что подписания Соглашения о едином авиационном пространстве с ЕС невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.

Как подчеркивали в Министерстве инфраструктуры Украины, на данный момент вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

Формальным поводом, который не позволяет Украине подписать договор, является определение юрисдикции Гибралтара. Вопрос определения этой территории муссируется европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.