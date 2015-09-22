Пивоварскому нужно извиниться за состояние отрасли - депутат

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко, сообщает LB.ua.

«Я лишь наблюдаю за состоянием государственных предприятий, который в той или иной степени подчинены министерству, я наблюдаю за состоянием транспортной инфраструктуры и, собственно делаю выводы. Пусть он (Андрей Пивоварский, - ред.) извинится перед теми людьми, которые теряют свои автомобили, которые разваливаются на дорогах и т.д. Тогда мы запустим серию извинений друг перед другом», - заявил Игорь Луценко.

Он подчеркнул, что между ним и министром инфраструктуры нет личного конфликта.

Напомним, глава транспортного ведомства Андрей Пивоварский обвинил депутатов, критикующих работу Мининфраструктуры, в подыгрывании олигархам и потребовал от политиков публичных извинений. «За обвинениями всегда следуют опровержения и публичные извинения»,- заявил он.

Ранее Луценко заявил, что на сегодня в сфере ответственности Мининфраструктуры существует целый ряд серьезных проблем, с решением которых руководство не справилось. Среди них разрушенные автомобильные дороги, «бандитизм» в сфере пассажирских перевозок, коррупционные скандалы в авиационной отрасли и госзакупках для «Укрзализницы». Игорь Луценко также отметил, что Мининфраструктуры является одним из наиболее коррумпированных ведомств в нынешнем правительстве.

Также с критикой в адрес Мининфраструктуры выступали замглавы фракции БПП Игорь Кононенко, нардепы Татьяна Чорновил, Александра Кужель, Антон Геращенко.