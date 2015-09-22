Пивоварскому нужно извиниться за состояние отрасли - депутат
Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский должен извиниться перед людьми за состояние отрасли, прежде чем требовать извинений за критику его работы от депутатов.
Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко, сообщает LB.ua.
«Я лишь наблюдаю за состоянием государственных предприятий, который в той или иной степени подчинены министерству, я наблюдаю за состоянием транспортной инфраструктуры и, собственно делаю выводы. Пусть он (Андрей Пивоварский, - ред.) извинится перед теми людьми, которые теряют свои автомобили, которые разваливаются на дорогах и т.д. Тогда мы запустим серию извинений друг перед другом», - заявил Игорь Луценко.
Он подчеркнул, что между ним и министром инфраструктуры нет личного конфликта.
Напомним, глава транспортного ведомства Андрей Пивоварский обвинил депутатов, критикующих работу Мининфраструктуры, в подыгрывании олигархам и потребовал от политиков публичных извинений. «За обвинениями всегда следуют опровержения и публичные извинения»,- заявил он.
Ранее Луценко заявил, что на сегодня в сфере ответственности Мининфраструктуры существует целый ряд серьезных проблем, с решением которых руководство не справилось. Среди них разрушенные автомобильные дороги, «бандитизм» в сфере пассажирских перевозок, коррупционные скандалы в авиационной отрасли и госзакупках для «Укрзализницы». Игорь Луценко также отметил, что Мининфраструктуры является одним из наиболее коррумпированных ведомств в нынешнем правительстве.
Также с критикой в адрес Мининфраструктуры выступали замглавы фракции БПП Игорь Кононенко, нардепы Татьяна Чорновил, Александра Кужель, Антон Геращенко.